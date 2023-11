Disagi in Circumvesuviana: problemi sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino

Inizio di giornata tra i disagi per gli utenti della Circumvesuviana, in particolare per quelli che si servono dei treni che collegano Napoli a Poggiomarino. Causa problemi tecnici lungo la tratta compresa tra Torre Annunziata e Poggiomarino, le corse lungo la linea stanno subendo forti ritardi e parziali soppressioni. In particolare, come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno il treno delle ore 6:30 da Poggiomarino per Napoli ha registrato 20 minuti di ritardo; quello delle ore 7:42 da Poggiomarino per Napoli è stato soppresso da Poggiomarino a Torre Annunziata, mentre quello delle 7:38 è stato soppresso da Torre Annunziata a Poggiomarino.

Stessa sorte per il convoglio delle ore 8:54 da Poggiomarino per Napoli (soppresso da Poggiomarino a Torre Annunziata); il treno delle ore 7:45 da Napoli per Torre Annunziata ha viaggiato con 17 minuti di ritardo e quello delle 8:14 da Napoli per Poggiomarino ha registrato 15 minuti di ritardo; infine soppressi parzialmente le corse delle 8:50 da Napoli per Poggiomarino (da Torre Annunziata a Poggiomarino) e quello delle 10:06 da Poggiomarino per Napoli (da Poggiomarino a Torre Annunziata).