Circum, il treno deraglia allo scambio (VIDEO)

Il filmato girato con un cellulare pochi attimi dopo l'incidente mostra il punto in cui il convoglio è uscito dall'asse per finire sull'altra corsia

Attimi di paura nella stazione Circumesuviana di Pompei quando un treno è deragliato finendo sul binario opposto. Fortuna ha voluto che il convoglio stesse procedendo a velocità bassissima, cosa che ha evitato feriti o conseguenze ancora peggiori.

Il video che pubblichiamo è stato girato pochi istanti dopo l'incidente e mostra una delle ruote del treno rotte e la coda rimasta sull'altra corsia al momento dello scambio. Al momento, Eav non ha fornito spiegazioni su quanto accaduto. L'azienda si è limitata a comunicare che, causa problemi tecnici, sono state istituiti bus sostitutivi nella tratta tra Torre Annunziata e Poggiomarino.

"Per fortuna nessun ferito - afferma Marco Sansone di Usb - Registriamo, però, una serie di episodi sconcertanti sul peggior servizio di trasporto pubblico locale d'Italia, episodi che vanno oltre i terribili disservizi quotidiani". Sono in corso i rilievi e, al momento, non è possibile escludere né l'errore umano, né il guasto tecnico.

Anche il consigliere regionale Severino Nappi (Lega) attacca l'Eav: "Ennesimi gravissimi episodi a distanza di pochi giorni: dapprima la parte della copertura che si è staccata dal tetto di un treno Circum, la scorsa settimana, caratterizzata inoltre da soppressioni e ritardi da record (senza bus sostitutivi), e oggi il deragliamento di un mezzo tra Pompei e Poggiomarino. È questa la tragica situazione dell’azienda regionale per il trasporto pubblico in Campania, a causa di una gestione che, oltre ad essere fallimentare su tutta la linea, mette a rischio quotidianamente la sicurezza di viaggiatori e personale a bordo. Viene più che naturale chiedersi dove trovi il coraggio De Gregorio per non dimettersi. Forse il presidente di Eav sta aspettando che ci scappi il morto?”.