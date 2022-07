La Circum cancella le corse: "Dipendenti con il Covid"

Nuovo taglio delle corse di Circumvesuviana. Alla base della sforbiciata non ci sono problemi economici o di materiale rotabile, bensì un improvviso stato di 'morbilità', che in termine tecnico vuol dire un numero di dipendenti in malattia sensibilmente superiore ai dati statistici.

"Considerato un esponenziale aumento dello stato di morbilità - si legge dal canale Telegram di Eav - (dovuto al Covid, ma non principalmente a questo) del personale viaggiante, perdurano le difficoltà nel trasporto. Si dispone, dal 2 luglio 2022 fino a nuovo avviso, la soppressione di corse sostituite con autobus dal lunedì alla domenica".

Le tratte int eressate sono la Napoli-Poggiomarino via Scafati (quattro corse tagliate), la Napoli-Ottaviano-Sarno (due corse in meno) e la Pomigliano-Nola-Baiano (due corse tagliate ma solo sabato, domenica e festivi). A questi si sono aggiunti altri due treni, uno da Sorrento a Napoli e l'altro da Sarno a Napoli, cancellati per la giornata di oggi 2 luglio, sempre a causa di mancanza di personale.

Sul fronte del personale, in molti si lamentano delle condizioni in cui i lavoratori sono costretti a viaggiare. Un macchinista ci ha inviato una foto (che pubblichiamo in questa pagina) che ritrae il termometro della cabina di guida che segna la temperatura di 43,5 gradi.