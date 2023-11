Circumvesuviana, problemi tecnici bloccano la linea per Poggiomarino

Ancora problemi tecnici e traffico ferroviario interrotto lungo una tratta della Circumvesuviana. Dopo i problemi registrati questa mattina alla stazione di Scafati, l'Ente Autonomo Volturno è costretto ad annunciare in una nota "problemi tecnici presso l'impianto di Striano" tanto che "la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Sarno è interrotta".

Il treno delle 11:26 da Sarno per Napoli è soppresso da Sarno a Poggiomarino ed avrà origine da Poggiomarino come da orario di esercizio, mentre quello delle 10:14 da Sarno per Napoli è stato soppresso per intero percorso.