Si introduce nella cabina di comando della circumvesuviana: il video fa il giro dei social

Ha fatto il giro dei social il video pubblicato su Tik Tok di un ragazzo che si introduce irregolarmente nella cabina di comando di un treno della circumvesuviana.

"Naturalmente parliamo di una cabina disattivata, in quanto si tratta di un treno a doppia carrozza dove il comando di tutto il treno è nella cabina anteriore. Stiamo sporgendo denuncia alle forze dell’ordine. Si dice “dovete controllare”. Abbiamo telecamere ovunque, quando qualcuno viene individuato troppo spesso non succede nulla. I controlli preventivi ovunque sono impossibili. Serve maggiore severità per chi viene beccato per favorire la cultura del rispetto e della legalità", scrive su Facebook Umberto De Gregorio, presidente Eav.

La replica

“Non abbiamo fatto nulla male, mica volevamo rubare il treno", è la giustificazione del ragazzino. “Le forze dell’ordine hanno già individuato il responsabile", fa sapere in questi minuti il Consigliere Regionale Borrelli.