Eav tra assunzioni, nuovi treni e problemi: in arrivo altri 9 treni revampizzati

La direzione trasporto ferroviario, a seguito di regolare concorso e nell’ottica del ricambio generazionale, subirà a partire dal primo gennaio una totale trasformazione con tre nuovi dirigenti (età media 45 anni). Sono risultati vincitori un dirigente proveniente da Trenitalia che assumerà la direzione e coordinerà le attività degli altri due dirigenti neoassunti, provenienti rispettivamente da ALSTOM/Ferrari (manutenzione materiale rotabile) e da EAV stessa (produzione servizio ferroviario).

Nuovi treni

EAV ha immesso in servizio ieri il sedicesimo treno revampizzato sulle linee vesuviane. Altri 9 treni revampizzati saranno immessi in servizio nei prossimi mesi. Il contratto per i 40 treni nuovi con Stadler è stato firmato e i treni sono in produzione. Sulla vesuviana è previsto un investimento di 300 milioni di euro grazie ai fondi del PNRR che determineranno finalmente un volto moderno alla infrastruttura ferroviaria esistente con conseguenti vantaggi per la circolazione e gli utenti. In particolare 80 milioni per il potenziamento della tratta Castellammare / Sorrento e 170 milioni per l’adeguamento tecnologico e la sicurezza delle gallerie. EAV gestisce 36 gallerie per 51 km che rischiavano di chiudere come ha chiuso la galleria vittoria perché mancavano i fondi per la ristrutturazione. Treni ed infrastruttura vecchia purtroppo determinano speso problemi.

Problemi

Questa mattina sulle linee vesuviane il treno 6072 partito da Sarno alle 7.22 ha avuto un guasto che ha bloccato il treno in prossimità della stazione di Terzigno. Il personale, come previsto dalle procedure in questi casi, ha montato le scalette su entrambe i convogli agevolando la discesa dei passeggeri ed accompagnandoli nei 300 metri che li separavano dalla stazione, dove sostava un altro treno col quale hanno potuto proseguire il viaggio verso Napoli. Il tutto in sicurezza e seguendo le normali procedure previste in caso di guasti in linea.