Spaventoso incidente, auto trafitta da guardrail: grave il conducente

Un terribile incidente è avvenuto stamattina presto sulla Circumvallazione Esterna, non distante dal campo nomadi tra Qualiano e Giugliano. A riportarlo è ilMeridianoNews.

Ai soccorritori l'immagine che avevano davanti agli occhi si è subito mostrata impressionante: una vettura era rimasta letteralmente trafitta da un guardrail dopo un incidente.

Alla guida c'era un uomo, che per cause non ancora note aveva perso il controllo del mezzo e si era schiantato contro la barriera protettiva.

L'automobilista è stato soccorso e trasportato dal 118 al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni pare siano gravi.