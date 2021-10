Paura sulla Circumvallazione: auto prende fuoco

Paura sulla Circumvallazione Esterna, dove all'altezza di Casoria in direzione Arzano, un'auto in marcia ha preso fuoco per cause da accertare.

Il conducente della vettura è riuscito ad accostare togliendo l'auto dalla carreggiata, pare senza subire conseguenze di rilievo.

Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco. L'episodio ha rallentato momentaneamente il transito veicolare.