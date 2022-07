Circumflegrea, disagi per l'utenza: tratta interrotta per un guasto

Prosegue il periodo no dei vettori Eav. La holding regionale dei trasporti oggi comunica che la linea Circumflegrea dalle 13 circa è interrotta.

“Causa avaria treno 5127, la tratta Licola – Quarto è interrotta alla circolazione ferroviaria. I treni in partenza da Montesanto limitano a Licola, i treni in partenza da Licola limitano a Quarto”.

In difficoltà anche la Circumvesuviana. È interrotta la tratta Saviano-Nola sulla linea Napoli-Baiano causa incendio, con i treni in partenza da Napoli che limitano a Saviano e quelli in partenza da Baiano che limitano a Nola.

Numerosi anche i ritardi registrati.