Convoglio fermo per problemi: interrotta la circolazione lungo una tratta della Circumflegrea. Ad informare della cosa è l'Ente Autonomo Volturno che, in una nota, informa come "causa avaria treno, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra Soccavo e Pianura". Sono stati istituiti bus sostitutivi lungo la tratta interrotta.