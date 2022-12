Circum di nuovo nel caos: treni soppressi e servizi sostitutivi limitati

Treni soppressi in tutto o in parte lungo la linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana: l'Ente Autonomo Volturno ci ripensa ancora. Da domani sarà istituito, a titolo sperimentale, un servizio autobus tra Torre Annunziata e Boscoreale. A comunicarlo è l'Eav, che per far fronte ai diversi convogli la cui percorrenza è stata limitata fino a Torre Annunziata, aveva prima programmato un servizio sostitutivo tra la città vesuviana e Poggiomarino, ma poi si era visto costretto a sospenderlo.

''Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di variazioni al programma di esercizio sulle linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sarno - spiega in una nota la società di trasporti - al fine di rispondere al meglio alle esigenze della clientela, i treni soppressi parzialmente sulla relazione Torre Annunziata-Boscoreale sono sostituiti da autobus, come da precedente avviso, a titolo sperimentale, a partire dal 7 dicembre 2022 e fino a contrario avviso''. Sarà dunque garantita, con orari già visibili sul sito dell'azienda (www.eavsrl.it), ''l'effettuazione di un servizio automobilistico sostitutivo parziale con bus da 50 posti per tutti i giorni della settimana''.