Lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana: addio a Cirano Vittoria

Incredulità e dolore a Napoli per la morte di Cirano Vittoria. 54 anni, imprenditore del settore sanitario, Vittoria era conosciutissimo e stimato non solo in città ma in tutta la Campania.

Rimasto orfano di padre ancora adolescente, era riuscito a farsi apprezzare nel settore del management sanitario per le sue doti straordinarie di comunicazione, empatia, umanità e capacità di risoluzione dei problemi. Sempre solare, tanto affascinante quanto generoso, amava il bello della vita che riusciva a mostrare a chiunque avesse la fortuna di stargli vicino. Soprattutto, Cirano amava condividere: il cibo, il vino, le risate. La sua casa era sempre aperta e la sua mano sempre tesa ad aiutare.

Anima della vita by-night partenopea e delle serate ischitane più belle dell’estate, sempre presente allo stadio per tifare Napoli, Cirano ha lottato per oltre un anno come un leone contro una malattia impietosa, mentre le restrizioni anti-Covid lo costringevano lontano dagli amici proprio quando avrebbe avuto più bisogno dei loro abbracci e della loro compagnia.

Lascia una compagna che adorava e che ha combattuto con lui e per lui giorno dopo giorno, senza mai arrendersi, e le due figlie che amava teneramente.

I funerali si terranno lunedì mattina, alla chiesa dei Fiorentini al Vomero, di cui era originario anche se da una vita trapiantato a Posillipo, ovviamente nel più stretto rispetto delle norme anti-contagio.