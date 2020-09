Lsu positivo al Covid-19: cimitero comunale di Pozzuoli chiuso per una settimana

Il cimitero comunale di Pozzuoli resterà chiuso per i prossimi sette giorni in seguito all'accertata positività al Coronavirus di un lsu. A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco Vincenzo Figliolia.

"Ho disposto la chiusura per sette giorni del cimitero comunale, dove presta servizio un lavoratore socialmente utile risultato positivo al Covid-19. Il provvedimento si è reso necessario in attesa che sia ricostruita la catena dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dell'area cimiteriale", spiega il primo cittadino puteolano in un post sui social.