Sciopero dei seppellitori, al cimitero di Poggioreale più di 20 bare in attesa di sepoltura

Prosegue lo sciopero dei seppellitori nel cimitero di Poggioreale, una vertenza la cui triste conseguenza è l'accumulo in deposito di bare, al momento più di venti (tra cui una bianca)

Gli addetti alla sepoltura, come riportato dal Mattino, da due mesi non ricevono lo stipendio. Sono i dipendenti di una ditta esterna all'amministrazione, ma cui il Comune pare non abbia versato tutto quanto avrebbe dovuto.

Si dicono dispiaciuti per chi è in attesa di vedere concluso il percorso della perdita di un caro, ma non possono vivere senza stipendi.

È l'ennesimo problema nel cimitero partenopeo. Già pochi mesi fa si è verificato il crollo dell'arciconfraternita (a causa dei lavori della metropolitana) che ha fatto sì venisse chiusa e tenuta sotto sequestro l'area monumentale. Con i familiari degli estinti che cercano sistemazioni temporanee alle bare o alle ceneri rimaste esposte.