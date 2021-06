Oltraggio alla memoria dei defunti storici di Napoli: quadrato degli artisti nel degrado a Poggioreale

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Quadrato degli Uomini Illustri, la memoria storica e culturale della città di Napoli, non ha mai brillato per decoro. Ma adesso il degrado che imperversa tra i loculi ha raggiunto livelli non piu sostenibili. Anche perché sia pur nel suo piccolo, questo luogo tra l'altro molto suggestivo, rappresenta un biglietto da visita della nostra città", è la denuncia di Alfredo Di Domenico, Bukaman.