Cimitero monumentale, no alla riapertura: la Procura respinge la richiesta di dissequestro dopo il crollo

La Procura della Repubblica ha respinto la richiesta di dissequestro parziale del Cimitero monumentale presentata dal Comune di Napoli: a renderlo noto l'assessore alla Salute Vincenzo Santagada. Al momento l’intera area resta accessibile alla sola società Metropolitana di Napoli, per il monitoraggio dei movimenti del suolo e per le operazioni di messa in sicurezza dei manufatti.

L’interlocuzione con il comitato civico dei familiari dei defunti è continua e c’è la disponibilità della presidente Maria Caniglia a offrire la sede della Municipalità 4 per le riunioni.

"Sul versante della riqualificazione - ha spiegato Santagada - è necessario adeguare la progettazione alle nuove abitudini dei napoletani in tema di culto dei defunti. L’obiettivo è rendere più fruibile il Monumentale, sia attraverso la digitalizzazione, sia valorizzandolo come luogo di cultura e di conservazione della memoria cittadina. Infine, bisogna realizzare un nuovo regolamento cimiteriale che permetta di intervenire in maniera organica sulla materia".

I consiglieri Sergio Colella (Manfredi Sindaco), Luigi Musto (Manfredi Sindaco), Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva), Gennaro Acampora (Partito Democratico) sono intervenuti su aspetti legati al sequestro del Monumentale, al ruolo di Napoli Servizi nella manutenzione, all’ipotesi di punti d’ascolto presso la Municipalità 4 per le famiglie dei defunti, al decentramento dei servizi cimiteriali, alla possibilità di procedere a stralci nella manutenzione, riqualificazione e costruzione di nuovi loculi nelle aree cimiteriali non sottoposte ai vincoli della Soprintendenza.