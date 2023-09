Tombe aperte e scheletri in vista: lo scandalo del cimitero Nuovissimo

"Abbiamo nuovamente segnalato tutto alla direzione e agli uffici comunali richiedendo delle verifiche e degli interventi. Non è più possibile che i defunti siano custoditi in questo modo orribile e vergognoso e che i loro cari debbano essere costretti a guardare questo scempio". Così, in una nota, il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli facendo seguito all'ennesima segnalzione ricevuta sullo stato di degrado del cimitero 'Nuovissimo' di Napoli.

"Volevo segnalare - scrive una cittadina al deputato - una situazione indecente al cimitero Nuovissimo, via del Riposo 49. È da più di un anno che c'è una nicchia con degli scheletri alla luce del sole, adesso i piccioni nei teschi ci hanno fatto dei nidi, nessuno interviene. I lavori della metropolitana hanno danneggiato negli ultimi tempi molte nicchie e cappelle, con caduta di marmi e calcinacci: sono tre settimane che si è aggiunto un nuovo crollo con tanto di scheletro e ceneri in bella vista. Io sono una mamma che va da sua figlia seppellita a pochi passi da questo scempio, mi piange il cuore, vorrei avvisare anche i familiari ma non so come fare. Il cimitero è abbandonato a sé stesso e versa in condizioni pietose".