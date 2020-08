Per avere soldi terrorizza gli anziani genitori e la sorella: arrestato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri della Stazione di Cicciano hanno dato esecuzione all'ordinanza della misura cautelare personale in carcere emessa dal tribunale di Nola nei confronti di un 44enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, negli ultimi tre mesi, si è reso responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti dei propri familiari.



Il 44enne ha assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti degli anziani genitori e di sua sorella. Voleva i soldi, probabilmente per la droga, e li otteneva con minacce e violenze. L'arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.