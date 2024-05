Dimesso dall'ospedale il poliziotto napoletano accoltellato a Milano

È stato dimesso dopo 20 giorni di ricovero all'ospedale Niguarda di Milano il vice ispettore della Polizia Christian di Martino, accoltellato la notte tra l'8 e il 9 maggio scorsi alla stazione Lambrate di Milano da un 37enne marocchino irregolare in Italia. Di Martino, 35 anni, era stato colpito più volte con una lama di 25 centimetri al polmone, alla milza e alla pancia, subendo diversi arresti cardiaci durante le sette ore di intervento e numerosissime trasfusioni.

Di Martino ha lasciato l'ospedale milanese accompagnato da due colleghi della Questura di via Fatebenefratelli. Le sue condizioni vengono definite "buone" ed è tornato ad alimentarsi in modo autonomo. Il poliziotto era arrivato al Niguarda in condizioni gravissime, con emorragie interne e diversi organi lesionati. Dopo più operazioni eseguite dal Trauma Team del nosocomio, il 16 maggio era stato dimesso dalla terapia intensiva.

Il giorno prima, oltre 70 tra agenti e altri appartenenti alle forze dell'ordine avevano donato il sangue al Niguarda, in segno di riconoscenza per aver salvato la vita del collega. A fargli visita, durante la degenza, l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il presidente del Senato Ignazio La Russa e anche la premier Giorgia Meloni. Dietro il suo letto d'ospedale, la maglia del cognato Federico Dimarco con le firme dei calciatori dell'Inter.