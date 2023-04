Chiusure della Tangenziale da lunedì a giovedì: ecco dove

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 23:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 aprile, sarà chiuso lo vincolo di Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Capodichino.

Stesso tipo di chiusura dalle 23:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 aprile, sarà chiuso lo vincolo di Corso Malta, in uscita per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Doganella.