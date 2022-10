Continuano i disagi in Tangenziale: altri cinque giorni di chiusure

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 23:00-6:00: in entrata verso Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Capodichino;

-dalle 23:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 ottobre, in uscita per chi proviene sia da Pozzuoli sia da Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Doganella.

Inoltre, sempre dalle 23:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 ottobre, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Capodimonte, per chi proviene da Colli Aminei.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo esterno di entrata da Museo Nazionale.

Per consentire poi lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la stazione di corso Malta, in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata dello svincolo di Capodichino Aeroporto e l'uscita di Doganella.

Per consentire inoltre lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Vomero est", nelle cinque notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella.

Infine per gli interventi di adeguamento e miglioramento della galleria "Monte Sant'Angelo", sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale), verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00;

-dalle 23:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 ottobre.



In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fuorigrotta, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cintia, Via Terracina, Via Nuova Agnano, Via Agnano agli Astroni e rientrare dalla bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale "Italia 90".