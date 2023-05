Tangenziale di Napoli, quattro giorni di chiusure da lunedì

Lavori e chiusure notturne in arrivo per la Tangenziale di Napoli.

Per lavori alla galleria Vomero ovest, sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: nelle notti di lunedì 15 e martedì 16 maggio, con orario 23:00-6:00; nelle notti di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, con orario 23:00-6:00. Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Arenella, in entrata verso Pozzuoli.

Inoltre, per consentire lavori alla galleria Vomero est, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari: nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio, con orario 23:00-6:00; dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 20 maggio.

Infine, per consentire lavori agli impianti di illuminazione, dalle 23:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli. Contestualmente, saranno chiuse anche le aree di servizio Doganella ovest e Scudillo ovest, situate all'interno del suddetto tratto. Inoltre, saranno chiusi gli svincoli di Doganella/Viale Maddalena, Capodichino/Aeroporto e Corso Malta, in entrata in direzione di Pozzuoli.