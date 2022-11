Tangenziale, cinque giorni di chiusure: i caselli interessati

Tangenziale di Napoli informa che, nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 novembre, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, sarà chiusa la stazione di Corso Malta, con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 novembre, in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/aeroporto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Doganella o Capodichino;

-dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 15 novembre, in entrata verso Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Capodichino.

Inoltre, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Vomero est", sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 novembre, con orario 23:00-6:00. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei, per rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella.