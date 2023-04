Disagi in Tangenziale: tre giorni di chiusure per lavori

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di adeguamento impiantistico e miglioramento strutturale della galleria Monte Sant'Angelo ovest, nelle tre notti consecutive di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 verso Pozzuoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fuorigrotta, percorrere via Cintia, via Terracina, via Nuova Agnano, via Agnano agli Astroni, per rientrare in tangenziale a Italia 90.

Inoltre per consentire attività di adeguamento impiantistico e miglioramento strutturale della galleria "Vomero est", nelle tre notti di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli ed Arenella verso Capodichino. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, Piazza medaglie D'Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronel, per rientrare sulla Tangenziale ad Arenella.