Tangenziale di Napoli: tre giorni di chiusure in settimana

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli.Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Doganella/Viale Maddalena, Capodichino/aeroporto e Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio "Doganella ovest" e "Scudillo ovest", situate all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Umberto Maddalena, Via Nuova del Campo, Via Domenico D'Ambra, Via Arenaccia, Via Nicola Nicolini, Via Ponti Rossi, Via Capodimonte e rientrare, sulla Tangenziale, alla stazione di Capodimonte.In alternativa alla chiusura degli svincoli di ingresso di Capodichino Aeroporto, Doganella Viale Maddalena e Corso Malta, si dovrà utilizzare l'entrata di Capodimonte.