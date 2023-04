Disagi in autostrada: tre giorni di chiusure in settimana

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire l'installazione di due scambi di carreggiata, uno dal km 8+400 al km 4+800 e l'altro dal km 20+500 al km 26+600, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata per chi è diretto verso Canosa.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Baiano;

-nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Baiano, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino;

-dalle 21:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, in entrata per chi è diretto verso Napoli.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per la SS dir162 in direzione di Napoli.