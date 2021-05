Addio ad uno storico negozio di Napoli, chiude "per sempre" Teleradio Piro

Un altro storico esercizio commerciale chiude dopo i colpi ferali della crisi Covid. Teleradio Piro, da oltre 40 anni punto di riferimento per gli appassionati di elettronica o per chiunque fosse in cerca di prodotti tecnologici o per la casa, non c'è più. L'insegna è stata divelta e sulla saracinesca abbassata appare una scritta: "Chiusi per sempre".

Su un'altra saracinesca, sempre del negozio di via Monteoliveto, un cliente ha invitato i proprietari a ripensarci: "Siete stati e siete la storia di Napoli. Non potete chiudere. Siete un punto di riferimento per i vostri clienti e nel caso esiste anche la vendita online. Un vostro affezionato cliente".