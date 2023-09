Vomero, chiuso svincolo della Tangenziale. La protesta: "Chiusura creerà il caos"

La rampa di uscita via Cilea al Vomero resterà chiusa fino al 18 settembre. Tangenziale di Napoli fa sapere che per consentire i lavori all’impalcato del viadotto “Arena S. Antonio”, nello svincolo “Vomero”, sarà chiusa dalle ore 22:00 del 4 settembre 2023 alle ore 6:00 del 18 settembre 2023 (ininterrottamente) la rampa d’uscita “via Cilea” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri” con percorso alternativo via Pietro Mascagni, via Francesco Paolo Tosti e via Cilea).

"Questa chiusura creerà il caos"

“Si tratta di uno svincolo fondamentale per la viabilità e questa chiusura improvvisa sta già creando il caos. I lavori urgenti non si potevano eseguire durante il periodo di agosto e ferragosto quando la presenza di veicoli in città si riduce notevolmente? Si fanno sempre le cose senza alcun criterio. Vigileremo che almeno i tempi siano rispettati.”, hanno dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ed i consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti.