Tangenziale di Napoli: chiusura del tratto Agnano-Fuorigrotta

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire interventi di adeguamento e miglioramento della galleria "Monte Sant'Angelo", nelle due notti di martedì 30 e mercoledì 31 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Agnano e Fuorigrotta, verso Capodichino/autostrade.

Contestualmente, saeà chiusa l'area di servizio "Agnano est", situata all'interno del tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Agnano, percorrere la viabilità ordinaria: Via Agnano agli Astroni, Via Nuova Agnano, Via Terracina, Piazza Gabriele D'Annunzio, Via Cintia e rientrare sulla Tangenziale, alla stazione di Fuorigrotta, per proseguire verso Capodichino/autostrade.

Per effetto del suddetto provvedimento, sarà chiuso, per chi proviene dalla viabilità ordinaria, il ramo di allacciamento "Via Agnano agli Astroni/Tangenziale" denominato "Italia 90". In alternativa si potrà entrare alla stazione di Fuorigrotta.