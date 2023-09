Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 23:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 settembre, sarà chiusa l'uscita di Arenella, per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade. In alternativa, si consiglia di uscire a Zona Ospedaliera o a Camaldoli.