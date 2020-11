Covid-19, riunito il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza: affrontato il tema della chiusura di strade e piazze

Nel pomeriggio di lunedì si è svolta, presso la Prefettura di Napoli, in modalità telematica, una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Marco Valentini, alla presenza del Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dell'Assessore regionale alle Politiche della sicurezza, Mario Morcone, del Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dell'Assessore comunale al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente, dell'Assessore comunale alle pari opportunità, libertà civili e alla salute Lucia Francesca Menna, dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine, del Direttore Generale Tutela Salute della Regione Campania e dei direttori delle AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud.

Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della possibile attuazione, nell'area metropolitana, del disposto dell'articolo 1, comma 4 del D.P.C.M. del 18 ottobre scorso, che consente la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento.

Al riguardo, la circolare ministeriale del 20 ottobre prevede che in apposite riunioni di Comitato si valuti, con l'ausilio delle Forze dell'ordine, per l'individuazione delle aree interessate e per la sostenibilità dell'impegno attuativo, nonché alla presenza delle competenti strutture di prevenzione sanitaria, la situazione, per l'eventuale adozione dei provvedimenti più opportuni, che restano in capo al Sindaco, nel quadro della più ampia collaborazione istituzionale.

Si è altresì proceduto - nel contesto della tutela generale della sicurezza pubblica - a fare il punto sull'andamento della situazione inerente le prestazioni di emergenza relative all'accoglienza nelle strutture di pronto soccorso, alla funzionalità di risposta del servizio 118 e alla disponibilità degli apparati per la somministrazione dell'ossigeno presso le farmacie.