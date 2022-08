Ritrovate bombe su una nota spiaggia, la chiusura diventa un caso: protestano i cittadini

Nel gruppo Facebook “Giù le mani da capo Oncino” è stato lanciato un invito per un flashmob che dovrebbe tenersi domani, giovedì 11 agosto, per richiedere la riapertura del cancello della spiaggia di Capo Oncino. La piccola spiaggetta del litorale di Torre Annunziata è infatti stata chiusa. L’ingresso è stato sbarrato per il rinvenimento di alcuni ordigni bellici, risalenti alla II Guerra Mondiale.

La Capitaneria di Porto, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere che l'accesso verrà ripristinato a seguito delle operazioni di brillamento. I cittadini, però, temono che le operazioni possano durare più del previsto per le "ferie estive". Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Abbiamo inviato una nota alla Capitaneria di Porto di Torre Annunziata per avere delucidazioni. Vogliamo capire a che punto si è con le operazioni e quando sarà previsto il brillamento degli ordigni e se siano state attivate tutte le misure di sicurezza necessarie. Crediamo che non si debba perdere altro tempo".