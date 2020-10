Scuole chiuse, il Codacons: "Conte e Azzolina impugnino l'ordinanza di De Luca"

Il Codacons Campania chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina di "impugnare l'ordinanza" firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale si sospendono le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie fino al 30 ottobre. "I presidi hanno dichiarato che chiudere le scuole è una sconfitta", si legge in una nota del Codacons Campania nel quale si ricorda che "la modalità da remoto deve sì essere garantita, se dovessero presentarsi casi di isolamento di alcuni studenti, ma non deve essere la modalità principale dell'insegnamento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il vicepresidente del Codacons Matteo Marchetti "la chiusura doveva essere limitata alle scuole dei comuni con numeri elevati di contagio".