Troppi contagi nelle scuole: il sindaco nel napoletano le chiude per due settimane

Il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha ordinato la chiusura delle scuole per due settimane. Ad annunciarlo è lui stesso, con un post social: "Dopo una lunga giornata di confronto con i Dirigenti scolastici e alla luce della relazione pervenuta dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania, ho appena firmato l’ordinanza di sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole comunali, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, da domani 12 fino al 26 febbraio 2021 (compreso)"

"Sarà quindi consentita esclusivamente la didattica a distanza. Una misura necessaria alla luce dell’aumento dei casi di contagio sul territorio comunale. Raccomando comunque a tutti il rispetto delle norme anti contagio. Continuiamo ad essere responsabili per sconfiggere questo maledetto virus".