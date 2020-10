Allarme Covid nella Municipalità VII, 49 positivi e mille persone in isolamento

Boom di casi di Coronavirus nella Municipalità VII che comprende Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Come denunciato in un video su Facebook dal presidente Maurizio Moschetti, si sono registrati 49 casi nella VII Municipalità, che comprende oltre 90mila persone, solamente ieri, con mille persone in isolamento. "In pieno lockdown avevamo avuto 31 positivi, non in un giorno ma in tutto. Non è possibile che c'è gente in giro senza mascherina. Saranno sanzionati dai vigili", denuncia Moschetti.

In una richiesta inviata alla Regione, la Municipalità chiede la sospensione delle attività scolastiche presenti in quei territori per limitare i contagi di Covid.