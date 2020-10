Il sindaco di Sorrento chiude le scuole dell'infanzia

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha disposto per la giornata di domani, 20 ottobre, la chiusura delle attività per l'asilo nido “G.Benzoni” e per le scuole pubbliche dell’infanzia.

L'ordinanza è motivata dalla necessità di procedere con la sanificazione straordinaria dei locali, spiega il primo cittadino nel provvedimento, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto in una categoria maggiormente esposta come i minori in tenera età.