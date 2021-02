Casi di Covid di alunni e docenti, la preside chiude tutto il plesso scolastico

La preside ha sospeso le attività didattiche in presenza al plesso scolastico Conte di Torre del Greco. A comunicarlo la stessa dirigente scolastica del comprensivo Falcone-Scauda, con una lettera recapitata ai docenti, al personale Ata e ai genitori degli alunni che frequentano la scuola di Santa Maria la Bruna.

"Le attività didattiche in presenza vengono sospese fino al giorno 14 febbraio per riscontro di casi di positività tra docenti e alunni del plesso. Si consiglia di contattare i medici di base e comunque di osservare la quarantena per 14 giorni, come da protocollo. I soggetti che risultano positivi seguiranno la procedura prevista e monitorata dall'Asl e dai medici di base e ne daranno comunicazione alla presidenza. I contatti stretti o occasionali possono limitarsi ad osservare la quarantena e rientrare il giorno 15 febbraio'', spiega in una circolare la dirigente scolastica.

Le attività scolastiche proseguiranno comunque in Dad.