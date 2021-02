La rianimazione del Covid Hospital di Boscotrecase non chiuderà

Non chiude il reparto di rianimazione del Covid hospital di Boscotrecase. Ad annunciarlo è l'Asl Napoli 3 Sud, che in una nota smentisce le notizie circolate in queste ore. ''Alcune unità - spiegano dall'azienda sanitaria - hanno lasciato l'ospedale perché hanno vinto il concorso al policlinico di Napoli. La direzione, per far fronte alla carenza degli specialisti, in queste ore sta perfezionando un accordo con anestesisti provenienti dall'Asl Napoli 2 Nord in regime di autoconvenzionamento che garantiranno le ore necessarie''.

''Al contempo la direzione ha chiesto il supporto di tutte le risorse presenti nell'azienda per tamponare le momentanee criticità emerse presso la rianimazione del Covid hospital di Boscotrecase dovute alla carenza di medici anestesisti, con l'obiettivo di mantenere inalterato il livello attuale dei servizi''.