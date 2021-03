Chiusura piazze, parchi e lungomari, de Magistris: "Ordinanza di De Luca incomprensibile"

Luigi de Magistris ha commentato l'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla chiusura al pubblico di lungomari, piazze e parchi fino al 21 marzo.

"Ora che le giornate cominciano ad essere più miti limitare la possibilità da parte delle persone di camminare in un parco grande all'aperto dove non c'è rischio di contagio, e chiuderle nei luoghi dove c'è maggiore diffusione del contagio, è incomprensibile sul piano ordinamentale, politico, dei diritti costituzionali ai quali ai quali lui ci ha abituato da tempo, trovo sbagliata anche sul piano sanitario. Non mi convince, non la trovo particolarmente necessaria ed efficace. Ormai siamo abituati a questo modo di operare. Lui partecipa alla Conferenza Stato-Regioni, annusa l'orientamento del Governo e lo anticipa creando l'effetto politico a sorpresa. Noi siamo in zona rossa, che è una zona che provoca delle forti limitazioni. Se il Governo intende fare ulteriori valutazioni valuterà, ma questo tipo di ordinanza la trovo veramente incomprensibile. Come si può applicare un provvedimento di questo tipo in una realtà urbana con centinaia di piazze, le forze di polizia dovranno chiudere tutte le piazze di Napoli, di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta e anche dei comuni piccoli", spiega il sindaco a Radio Crc.