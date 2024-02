Chiude il Pan, ritornerà come museo dell'Immagine

Prenderà il via a breve la ristrutturazione del Palazzo delle Arti di Napoli che dovrebbe concludersi per il 2025. Gli spazi espositivi ospiteranno il Museo dell'Immagine e resteranno fruibili in maniera virtuale, già durante i lavori, attraverso una piattaforma immersiva che proietta il visitatore in mostre d'arte digitale.

"Il progetto rientra in una serie più ampia di novità riguardanti i beni culturali della città e la loro valorizzazione", spiega Manfredi, sindaco di Napoli a margine della presentazione sulla chiusura e sul rilancio successivo del Pan.