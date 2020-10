Dipendente positivo al Covid, chiusa al pubblico la sede centrale del Municipio di Pozzuoli

"Ho disposto, in via precauzionale, la chiusura al pubblico della sede centrale del Municipio di via Tito Livio 4 al Rione Toiano. È risultato positivo al Covid-19 un nostro dipendente in servizio presso il corpo di guardia. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 23 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all'interno del complesso municipale, ad eccezione dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio ricezione atti giudiziari, che invece resteranno chiusi solo fino a venerdì 16 ottobre. L'accesso alla casa comunale sarà consentito quindi solo ai dipendenti, agli assessori e ai consiglieri comunali, ai dirigenti ed al Segretario Generale. È già in corso, intanto, la sanificazione di tutti gli uffici presenti nella sede municipale di via Tito Livio 4". Questo l'annuncio del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, alla cittadinanza.

Il primo cittadino puteolano ha fatto anche il punto della situazione sui contagi in città nella serata di lunedì: "L'ASL mi ha comunicato i dati di oggi. Sono dieci i nostri concittadini risultati positivi al test ed una persona è guarita. Restiamo vigili ed attenti con i nostri comportamenti, in attesa delle eventuali nuove misure da adottare previste dal prossimo DPCM".