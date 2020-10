Chiusura Galleria Vittoria, aggiornato il dispositivo di traffico straordinario

Il Comune di Napoli ha oggi integrato l'ordinanza del 27 settembre scorso, relativa al dispositivo di traffico temporaneo resosi necessario per la chiusura della Galleria Vittoria.

Innanzitutto, è istituita in via Giorgio Arcoleo una corsia contrapposta al senso di marcia vigente, di larghezza pari a 3 metri, sul lato sinistro della carreggiata partendo da piazza Vittoria e delimitata dal resto della carreggiata con un cordolo in gomma omologato, con senso di marcia da piazza Vittoria a via Domenico Morelli e destinata al transito di veicoli delle forze dell'ordine, di mezzi di soccorso, di emergenza, e di taxi.

Per i veicoli transitanti nella suddetta corsia, è obbligo di fermarsi e di dare precedenza ai veicoli transitanti in via Chiatamone e diretti a via Domenico Morelli.

Inoltre, in via Partenope è istituita un’area riservata ad attraversamento pedonale.

Il Comune ha inoltre stabilito un divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con la Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console; e in via Santa Lucia la sospensione della corsia riservata al trasporto pubblico di linea e l'istituzione di un senso unico di circolazione da via Cesario Console a via Chiatamone.