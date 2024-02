Chiusure Galleria Vittoria e Galleria Laziale: quando e la motivazione

Galleria Vittoria e Galleria Laziale verranno chiuse una notte ciascuna. Ad annunciarlo è il Comune di Napoli.

"Per consentire il completamento della configurazione degli apparati impiantistici installati nell’ambito dei lavori per il monitoraggio intelligente delle gallerie stradali del Comune di Napoli - fa sapere Palazzo San Giacomo - è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo nella galleria Vittoria dalle ore 22:00 del giorno 12/02/2024 alle ore 05:00 del giorno successivo e nella galleria Laziale dalle ore 22:00 del giorno 13/02/2024 alle ore 05:00 del giorno successivo".

Nel dettaglio: dalle ore 22:00 del giorno 12/02/2024 alle ore 05:00 del giorno successivo nella Galleria Vittoria è stabilito il divieto di transito veicolare nella corsia di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton; e in via Giorgio Arcoleo, all’altezza della galleria Vittoria/via Chiatamone, l'obbligo di svolta a destra su via Chiatamone.

Inoltre, dalle ore 22:00 del giorno 13/02/2024 alle ore 05:00 del giorno successivo, è stabilito nella galleria Laziale il divieto di transito veicolare in entrambe le corsie di marcia, con direzione Fuorigrotta (corsia riservata) e con direzione piazza Sannazaro; e in via Fuorigrotta, all’altezza di via delle Legioni, è stabilito l'obbligo di svolta a sinistra su quest’ultima.