Galleria Laziale chiusa per una notte: verrà rifatta la segnaletica orizzontale

La Galleria Laziale sarà chiusa dalle 22 alle 6 della notte compresa tra giovedì 29 aprile e venerdì 30 aprile. Verranno effettuate operazioni di tracciamento della segnaletica orizzontale.

A disporlo con un'ordinanza dirigenziale e a renderlo noto è il Comune di Napoli.

La chiusura di stanotte sarà in entrambi i sensi di marcia. È stato deciso di fissare l'orario di chiusura anche perché coincide quasi del tutto col coprifuoco vigente causa Covid-19.

Durante la chiusura i veicoli provenienti da Fuorigrotta potranno percorre, in alternativa, per raggiungere il centro della città: via Caravaggio - via Manzoni - via Orazio; via Nuova Cinthia - tangenziale di Napoli direzione Capodichino - uscita zona centro; via Diocleziano - viale Cavalleggeri D’Aosta - via Pasquale Leonardi Cattolica - discesa Coroglio - via Posillipo.

La polizia municipale è incaricata di vigilare.