A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle attività commerciali della zona. Nella lente dei controlli la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’igiene.

Durante il servizio, effettuato insieme al personale dell’ Ispettorato civile del Lavoro di Napoli ed al personale dell’Asl Napoli 2, i militari hanno trovato due lavoratori in nero in un ristorante giapponese di via Oberdan.

Riscontrate, inoltre, gravi carenze e irregolarità dal punto di vista igienico sanitario che ne comportavano la chiusura immediata dell’attività.

I carabinieri non hanno reso noto il nome dell'attività ispezionata.