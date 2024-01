Ladri in panetteria: "Chiusi per rapina. Riapriamo domani"

Colpo dei malviventi nella panetteria Marigliano di via Firenze, a pochi passi dal Centro Direzionale. Un uomo ha fatto irruzione nel locale rubando i soldi dalla cassa.

L'amarezza del Comitato Orgoglio Vasto per l'accaduto in una nota: "Triste episodio accaduto alla panetteria Marigliano sita in via Firenze. Stamattina all'alba, mentre erano all'interno del laboratorio a lavorare il pane, un uomo si è intrufolato nel negozio di vendita e si è impossessato della cassa con all'interno dei soldi. Purtroppo nell'inseguire il malvivente è caduta anche una vetrina, procurando ulteriori danni. Dopo l'accaduto la panetteria ha deciso di restare chiusa, esponendo un cartello all'esterno del negozio con su scritto. Chiuso per rapina. Piena solidarietà da parte di tutto il nostro Comitato alla panetteria Marigliano, una delle ultime attività storiche del nostro quartiere"