Chiuso il ponte di Cavalleggeri d'Aosta: traffico in tilt

Chiuso il ponte di viale Cavalleggeri d'Aosta dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Tra cadute di calcinacci, parti pericolanti e infiltrazioni d’acqua è stato necessario chiudere il tratto per effettuare le verifiche.da parte di vigili del fuoco e tecnici del Comune di Napoli. Limitato anche il passaggio pedonale.

Il traffico ferroviario risulta ancora attivo, ma sul posto potrebbero presto intervenire i tecnici di Ferrovie e valutare la possibile sospensione. La polizia locale di Napoli, intanto, ha chiuso anche al traffico anche via Campegna per la presenza di una voragine in strada, anche questa causata dalla pioggia.