Lavoratori irregolari: chiuso un panificio

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio a largo raggio a Gragnano insieme ai colleghi del Nas e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato a piede libero il titolare di un pastificio di via Saletta. L'uomo è stato ritenuto responsabile di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All'interno dell'azienda anche sei lavori irregolari ed uno in nero. L'attività è stata sospesa.