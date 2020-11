Arzano, carabinieri in un panificio: denunciato il titolare

Ad Arzano i Carabinieri della locale Tenenza - coadiuvato da personale dell’Asl - ha controllato vari esercizi commerciali della zona. Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno denunciato il gestore di un panificio della zona. Riscontrate delle gravi carenze igienico sanitarie e l’inadeguatezza della strumentazione utilizzata: le celle-frigo per il pane non erano idonee e l’impianto elettrico era in evidente stato di degrado e quindi pericoloso.

I carabinieri hanno constatato anche delle irregolarità per quanto riguarda i lavoratori presenti visto che sono state constatate carenze sul piano formativo. Il titolare è stato anche sanzionato mentre i locali sono stati sequestrati preventivamente. I controlli continueranno nei prossimi giorni.