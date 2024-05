Pessime condizioni igienico-sanitarie: chiuso noto locale in zona movida

Sabato pomeriggio le forze dell'ordine, in collaborazione con gli operatori dell’ASL Napoli 2, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo ad Arzano e Frattamaggiore. Nel corso dell’attività, sono state identificate 208 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 107 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 15 violazioni del Codice della Strada.

Inoltre, sono stati controllati 3 esercizi commerciali e, per uno di questi, è stata disposta l’immediata sospensione della attività di somministrazione ai tavoli di bevande ed alimenti in quanto non conforme alle norme igienico – sanitarie, elevando tre sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.500 euro.

Infine, gli operatori hanno controllato 20 persone sottoposte a misure cautelari, di prevenzione e sicurezza ed un soggetto è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui è sottoposto.